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Гример
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Спектакль Гример

Иммерсивный спектакль Эдуарда Боякова
Постановка
Новый театр 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Путешествие в эпоху XIX века

Окна старинной бирюзовой усадьбы в центре Москвы светятся таинственным светом, приглашая зрителей окунуться в атмосферу начала XIX столетия. Великолепные кринолины, изысканные декольте, музыканты в пудреных париках и чарующие русские песни создают уникальное ощущение присутствия в другой эпохе.

Драматическая история любви

Сюжет спектакля разворачивается вокруг юной актрисы крепостного театра и художника-гримёра. Их чувства переплетаются с интригами, борьбой за внимание коварного графа К. и тайнами театральной жизни.

Уникальный формат спектакля

Зрители проходят по разным маршрутам через роскошные залы позапрошлого века. Они становятся свидетелями репетиций нового спектакля, наблюдают за интригами артисток, узнают тайны Примадонны и даже попадают на скотный двор, где обитают настоящие животные.

История русского театра

Во время спектакля раскрывается источник вдохновения и истоки русского театрального искусства. Но также зрители ужаснутся жестоким наказаниям, которым подвергались крепостные артисты за малейшие провинности.

Финал в индийском стиле

Кульминацией спектакля станет красочное представление с песнями и танцами в индийском стиле – отражение модных веяний XIX века.

Актёрский состав

В постановке Эдуарда Боякова участвуют Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Евдокия Германова, Дарья Дуженкова, Сергей Гребенников, Таисия Краснопевцева и другие талантливые артисты.

Режиссер
Эдуард Бояков
Эдуард Бояков
В ролях
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Эдуард Флёров
Эдуард Флёров
Максим Линников
Максим Линников
Леонид Якубович
Леонид Якубович

Фотографии

Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример Гример
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