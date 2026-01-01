Путешествие в эпоху XIX века

Окна старинной бирюзовой усадьбы в центре Москвы светятся таинственным светом, приглашая зрителей окунуться в атмосферу начала XIX столетия. Великолепные кринолины, изысканные декольте, музыканты в пудреных париках и чарующие русские песни создают уникальное ощущение присутствия в другой эпохе.

Драматическая история любви

Сюжет спектакля разворачивается вокруг юной актрисы крепостного театра и художника-гримёра. Их чувства переплетаются с интригами, борьбой за внимание коварного графа К. и тайнами театральной жизни.

Уникальный формат спектакля

Зрители проходят по разным маршрутам через роскошные залы позапрошлого века. Они становятся свидетелями репетиций нового спектакля, наблюдают за интригами артисток, узнают тайны Примадонны и даже попадают на скотный двор, где обитают настоящие животные.

История русского театра

Во время спектакля раскрывается источник вдохновения и истоки русского театрального искусства. Но также зрители ужаснутся жестоким наказаниям, которым подвергались крепостные артисты за малейшие провинности.

Финал в индийском стиле

Кульминацией спектакля станет красочное представление с песнями и танцами в индийском стиле – отражение модных веяний XIX века.

Актёрский состав

В постановке Эдуарда Боякова участвуют Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Евдокия Германова, Дарья Дуженкова, Сергей Гребенников, Таисия Краснопевцева и другие талантливые артисты.