Григорий Лепс
16+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Концерт Григория Лепса в БКЗ «Октябрьский»

В БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга состоится уникальное событие — концерт легендарного артиста Григория Лепса. Это будет незабываемая ночь, полная ярких эмоций, музыки и невероятной энергетики!

Григорий Лепс — символ российской эстрады

Григорий Лепс — не просто певец, а настоящий символ российской эстрады. Его харизматичное выступление и мощный голос завораживают зрителей, а песни, наполненные глубокими чувствами и жизненной мудростью, находят отклик в сердцах миллионов.

Стиль Лепса уникален и узнаваем благодаря умелому сочетанию элементов поп-музыки, шансона и рока. С каждым новым альбомом и концертом он продолжает удивлять и радовать своих поклонников.

Знаковые хиты и новые песни

На концерте в Санкт-Петербурге зрителей ждет исполнение не только полюбившихся хитов, таких как «Рюмка водки на столе», «Натали» и «Водопад», но и новые песни, которые обязательно станут настоящими хитами.

Билеты и атмосфера

БКЗ «Октябрьский» с современным оборудованием и великолепной акустикой создаст идеальные условия для выступления. Билеты на концерт уже в продаже и быстро раскупаются. Спешите приобрести свои, чтобы не пропустить возможность увидеть Григория Лепса вживую в этот особенный вечер!

Июль
16 июля четверг
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2500 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
