Зара. Для вас я буду петь

Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Зары в Санкт-Петербурге: «Для вас я буду петь»

В БКЗ «Октябрьский» состоится сольный концерт заслуженной артистки России Зары. Певица представит новую программу «Для вас я буду петь», в которой прозвучат как известные хиты, так и новые композиции. Особое украшение вечера — симфонический оркестр «Таврический» под управлением народного артиста России Михаила Голикова. Этот концерт привлечёт тех, кто ценит искренний разговор через музыку и верит в силу любви и песен.

Выступления Зары в нашем городе стали настоящим символом осени для тысяч её поклонников. Каждый раз концерты проходят с неизменным аншлагом, даря зрителям незабываемые эмоции и душевную теплоту.

«В первый раз я вышла на эту сцену в 12 лет, и вот уже три десятилетия этот концертный зал остается для меня родным домом. Здесь рождается особая магия — между мной и вами, дорогие зрители», — делится Зара.

Творчество певицы — это искренний разговор со зрителями. Её голос, словно живой камертон, отзывается в самом сердце. Песни Зары — от нежных романсов до проникновенных рок-баллад — становятся частью жизни её поклонников. В новой программе прозвучат как известные хиты, так и новые композиции, которые артистка исполнит впервые.

Мощь симфонического оркестра «Таврический» и хрустальный вокал Зары создадут неповторимую атмосферу, где классика встретится с современностью, а этнические мотивы переплетутся с эстрадными ритмами. Этот концерт станет настоящим подарком для всех, кто верит в силу любви и музыки. Приходите, чтобы вместе с Зарой пережить моменты счастья, ностальгии и надежды.

Октябрь
31 октября суббота
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2000 ₽

