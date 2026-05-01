Петербургские мелодии: концерт ко Дню города

Программа Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра «Петербургские мелодии» станет ярким музыкальным событием, посвящённым Дню города. В концерте прозвучат произведения, вдохновлённые образами и историей Санкт-Петербурга.

На праздничной программе вас ждут:

Торжественная увертюра Дмитрия Шостаковича

«Блистательный Санкт-Петербург» Андрея Петрова

Фрагменты из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», вдохновлённого поэмой А.С. Пушкина

Сюита из мюзикла Георгия Фиртича «Белый. Петербург», основанного на романе Андрея Белого

Кроме того, в программе прозвучат киномузыка и ностальгические мелодии, которые стали неотъемлемой частью петербургского кинематографа. Среди них:

Музыка Юрия Потеенко из военного сериала «Ленинград»

Произведения Микаэла Таривердиева и семи других композиторов, включая Андрея и Ольгу Петровых

Концерт дирижирует Александр Титов, а также в программе предусмотрен антракт. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая отражает дух и красоту Санкт-Петербурга.