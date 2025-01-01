Спектакль Вечер Людмилы Максаковой

Музыкально-поэтическая встреча

Народная артистка России, театральная и киноактриса, мастер сцены и эстет Людмила Максакова приглашает гостей в Арт-Кафе на вечер, наполненный глубокими эмоциями и музыкальной поэзией.

Программа вечера

В программе — знаменитые романсы из спектаклей Рубена Симонова и Петра Фоменко («Живой труп», «Без вины виноватые», «Бесприданница»), а также поэма Александра Пушкина «Граф Нулин» и стихи поэтов XX века.

Искусство без декораций

Благодаря тончайшему чувству ритма, богатому оттенками голосу и виртуозному мастерству, Людмила Максакова создаёт настоящее чудо — спектакль без декораций и реквизита. Этот вечер раскрывает её талант в атмосфере порой весёлой, порой грустной, с оттенками ностальгии и лёгкой иронии, и всегда эффектной подачи.