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Вечер Людмилы Максаковой
Билеты от 1200₽
Киноафиша Вечер Людмилы Максаковой

Спектакль Вечер Людмилы Максаковой

Постановка
Театр им. Вахтангова 12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтическая встреча

Народная артистка России, театральная и киноактриса, мастер сцены и эстет Людмила Максакова приглашает гостей в Арт-Кафе на вечер, наполненный глубокими эмоциями и музыкальной поэзией.

Программа вечера

В программе — знаменитые романсы из спектаклей Рубена Симонова и Петра Фоменко («Живой труп», «Без вины виноватые», «Бесприданница»), а также поэма Александра Пушкина «Граф Нулин» и стихи поэтов XX века.

Искусство без декораций

Благодаря тончайшему чувству ритма, богатому оттенками голосу и виртуозному мастерству, Людмила Максакова создаёт настоящее чудо — спектакль без декораций и реквизита. Этот вечер раскрывает её талант в атмосфере порой весёлой, порой грустной, с оттенками ностальгии и лёгкой иронии, и всегда эффектной подачи.

В ролях
Людмила Максакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1200 ₽

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