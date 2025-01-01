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Фьють
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Спектакль Фьють

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для малышей «Фьють»

Приглашаем на уникальный спектакль «Фьють» — постановку, созданную специально для самых маленьких зрителей, которые только начинают открывать для себя волшебный мир театра.

Волшебное пространство

В этом спектакле театр оживает в лёгких движениях: фьють — и в руках актёров взлетают ласточки, фьють — и они сами превращаются в огромную птицу. Юные зрители попадают в удивительное пространство, где на сцене расцветают лианы, кружатся крылья и яркие ягоды сыплются прямо перед ними.

Первый опыт театра

«Фьють» — это первая встреча малышей с театром. Постановка рассчитана на тех, кто только учится ходить, говорить и познавать мир. Здесь нет привычных театральных границ: сцены и пронумерованных мест. Каждый зритель может выбрать, где расположиться и как взаимодействовать с происходящим. Малыши могут стать активными участниками спектакля или просто наблюдать за развитием событий.

Живая музыка и атмосфера игры

Спектакль сопровождается живой музыкой, которая усиливает атмосферу погружения. Здесь создаются все условия для того, чтобы знакомство малыша с театром стало незабываемым событием как для него, так и для его родителей. Привычные правила театра стираются, и даже взрослые могут почувствовать себя участниками увлекательной игры.

Важная информация

  • Билет приобретается на каждого зрителя, независимо от возраста, включая младенцев и взрослых сопровождающих.
  • Рекомендуемый возраст: от 10 месяцев до 2 лет.

Этот спектакль — идеальный способ подарить малышу первое яркое театральное впечатление и провести время в мире волшебства и искусства!

Режиссер
Анна Иванова-Брашинская
В ролях
Ася Галимзянова
Семен Мруз
Михаил Шеломенцев
Ксения Османова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
11:00 от 900 ₽ 12:30 от 900 ₽ 16:30 от 900 ₽

Фотографии

Фьють Фьють Фьють Фьють Фьють Фьють

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