«Курица»

Спектакль «Курица» в театре Коляды — это настоящая классика, которую он написал в далёком 1989 году. За годы она успела побывать на сценах России, Польши, Чехии и других стран. История рассказывает о молодой амбициозной актрисе по прозвищу Курица, которая находится в отношениях с двумя большими мужчинами — главным режиссёром и главным администратором театра. Эта попытка усидеть на двух стульях приводит к большому количеству забавных эпизодов. Спектакль Коляды «Курица» — комедия. Она идеально подойдёт для тех, кто хочет расслабиться и отвлечься от будней. Отзывы на спектакль «Курица» практически всегда положительные, зрители хвалят его за юмор и интересный сюжет, который раскрывает то, как жадность ставит человека в глупое положение.

«Баба Шанель»

Сюжет спектакля «Баба Шанель» рассказывает о жизни пяти бабушек, участниц самодеятельного ансамбля русской песни. Коллектив для них — способ быть кому-то нужным и приносить пользу. Однако эта идиллия рушится. Лидер ансамбля приводит новую солистку, которая хочет подмять весь коллектив под себя. По словам Коляды, в основе лежат наблюдения за десятками провинциальных ДК, где люди ходят в театр за мелкие зарплаты просто потому что это приносит им счастье. Поэтому постановка сможет не только рассмешить вас забавными эпизодами, когда бабушки будут пытаться выжать выскочку, но и заставить прослезиться в конце.

«Калигула»

Для тех, кто любит более серьёзные темы. Спектакль «Калигула» театра Коляды поставлен по пьесе Альбера Камю. В ней рассказываются эпизоды из жизни императора Рима, который был одним из самых безумных тиранов за всю историю. Его внутренний конфликт здесь разбирается на части, при этом Калигула показан максимально просто. Николай Коляда создал не образ жестокого тирана, а человека, находящегося под давлением власти. Трагедия, замаскированная под карнавал, разыгрывается на сцене с удивительной глубиной. Необычные костюмы, сцены с массовкой из молодых актёров создают атмосферу балагана в Риме, который скрывает за собой ужасные поступки Калигулы. Если вы любите исторические спектакли, спектакль Коляды вам понравится.

«Дыроватый камень»

В отличие от предыдущего, спектакль «Дыроватый камень» рассказывает о современных проблемах. Сюжет рассказывает историю трёх подруг пенсионерок, давних подруг. К ним приезжает сосед по даче. Обычная бытовая завязка. Но внезапно эта история становится нежным рассуждением о том, что старость ещё не конец жизни. Спектакль полон любви к старшему поколению. Режиссёр буквально «спрятался», давая актёрам полную свободу, и это приносит великолепный результат. Зрители отмечают уникальную атмосферу и силу этой постановки. Отзывы о спектакле «Дыроватый камень» всегда наполнены благодарностью за возможность увидеть настоящую актёрскую игру без лишних эффектов и украшений.

«Два плюс два»

Спектакль «Два плюс два» состоит из двух пьес, каждая по одному акту. Первая часть — «КЛИН-ОБОЗ» — это история двух женщин, из деревни и города. Первая — жена заключённого, который отбывает срок за кражу телёнка, а вторая — успешная литераторша, которая на свои гонорары приобрела дом в деревне. Эти две совершенно разные женщины неожиданно оказываются втянуты в общение, которое меняет их обеих. Вторая часть — «Икар». Здесь тоже два героя, только мужчины. Один из них — отчим, другой — его пасынок. Мужчины проживают в постоянных разногласиях и недовольстве своими жизнями. Пасынок мечтает уехать из России, чувствует себя несчастным в своей повседневной рутине. В какой-то момент он решает, что всё можно изменить, если уехать из страны. Спектакль показывает, как два человека, которых связывают семейные узы, пытаются найти себя в мире.

«Всеобъемлюще»

Спектакль «Всеобъемлюще» — это комическая, но одновременно глубокая история о двух старых артистах, которые давно вместе работают в одном театре. Вера и Нина встретились в репетиционном зале, чтобы доказать всем, что они ещё полны творческих сил. Они репетируют новую пьесу, но между строк драмы испанской жизни они начинают говорить о своей собственной прожитой жизни. Но, несмотря на все усилия доказать, что они ещё могут заниматься творчеством, одну из них ждёт жёсткая новость — а это больное место для каждой актрисы. Спектакль получился ярким и многослойным. Несмотря на смешные моменты, грусть всё равно остаётся в сердце зрителя, ведь постановка напоминает о том, как мало времени нам дано.

«Зелёный палец»

Спектакль Коляды «Зелёный палец» тоже рассуждает о взрослом поколении. Он начинается на праздновании юбилея главного героя Семёна. Вместо того чтобы отметить свой 60-летний юбилей в модном ресторане, Семён собирает всех в маленькой советской забегаловке «Сделано в СССР». Он считает себя настоящим советским человеком и требует, чтобы все гости его праздника следовали этим принципам. За столом собираются самые близкие люди, которые тайно смеются над именинником. Настоящим сюрпризом становится приезд внука Тимофея, который привозит с собой англичанина по имени Брайен. Вскоре из-за иностранца вся компания ссорится в пух и прах. Музыка в спектакле «Зелёный палец» играет важную роль, подчёркивая контрасты между поколениями.

«Большая советская энциклопедия»

Спектакль «Большая советская энциклопедия» в Коляда-театре задаётся глубокими философскими вопросами о том, что ждёт нас после смерти. После того, как умирает бабушка, в её квартире встречаются трое: Вера, работница соцслужбы, родственница Вика и квартирант Артём. Они все оказались здесь не случайно. Каждый из них ищет ответы на свои внутренние вопросы, при этом не забывая о материальных интересах — кому же достанется наследство? Постановка сосредоточена на взаимодействии этих героев, которые сталкиваются не только с вопросами о будущем, но и с собственными страхами и разочарованиями. Здесь нет ярких спецэффектов или громкой музыки, спектакль строится лишь на актёрах, их мастерстве и умении, режиссура здесь растворяется в артистах. Искренние эмоции и глубокие переживания, которые каждый зритель сможет прочувствовать на себе.

«Дурак и дурнушка»

Спектакль «Дурак и дурнушка» в Коляда-театре состоит из двух историй, каждая из которых — о людях, попавших в неловкие и комичные, но такие жизненные ситуации. В первой истории — «Масакра» — мы оказываемся в закрытом свадебном салоне, где хозяйка Даша собирает вещи после краха своего бизнеса. В этот момент появляется её бывший возлюбленный Андрей, и между ними завязывается странная, почти нелепая беседа, которая постепенно раскрывает их чувства и прошлые ошибки. Вторая история — «Театр». Здесь действие разворачивается за кулисами маленького театра. Леонид и Вера работают в буфете, пока все ходят смотреть на артистов, они проживают по-настоящему шекспировские эмоции. Здесь Николай Коляда опять мастерски раскрывает жизнь людей, на которых не принято обращать внимания. А боли и желания этих людей могут быть не менее захватывающими, чем остросюжетные тексты.

«Змея золотая»

«Змея золотая» — это история о том, как деньги могут изменить жизнь человека. В обычную шиномонтажку приезжает дорогая машина, из которой выходят богатая красивая девушка. Она подходит к местному парню и делает ему странное предложение — бросить всё и жить с ней за деньги. Этот спектакль ставит перед зрителем вопрос: что важнее — материальные блага или моральные принципы? Так Николай Коляда интерпретирует эпизод из Библии с древом познания, только здесь искушают мужчину. Готов ли он отказаться от свободы, чтобы стать «содержаном»? Постановка очень точно показывает, как люди меняются, когда на них внезапно сваливаются большие блага. «Змея золотая» в том числе и объединяет разные поколения зрителей, потому что тема искушения — вечная тема.

«Овца божья»

Действия спектакля «Овца божья» разворачивается в деревенском доме у бабки Морозихи, где кипят настоящие страсти. Дочь Морозихи, Аглая, успешная бизнес-леди, давно живёт в городе, но её мать не хочет переезжать к ней, предпочитая оставаться в родной деревне. Конфликт разгорается вокруг колодца — Морозиха хочет провести в дом воду, а рабочий Михаил, который ей помогает, оказывается не просто ремесленником, а кандидатом в женихи для её дочери. И этот, казалось бы, глупый бытовой эпизод на деле гораздо глубже, чем кажется. История о конфликте поколений, о разных взглядах на жизнь и о том, как непросто бывает найти общий язык, даже с самыми близкими людьми. Также спектакль рассуждает о том, как быстро меняется мир, как быстро ценности перестают иметь значение, и как мы порой забываем за быстрым темпом то, что действительно важно.

«Не включай блондинку!»

Действие спектакля происходит в вымышленном городе Дощатове, где разворачивается борьба за библиотеку, которую хотят снести ради строительства бизнес-центра. Четыре немолодых библиотекарши пытаются сохранить свою работу и отстоять место культуры. Но ситуация меняется, когда появляется меценат Владимир Николаевич, который вдруг начинает регулярно посещать библиотеку. Казалось бы, он должен помочь героиням. Но всё оказывается не так просто — оказывается, что у его помощи есть цена, которую не так просто заплатить. Спектакль «Не включай блондинку!» в Коляда-театре рассказывает о том, как перемены вытесняют старые традиции и буквально пожирают тех, кто не может к ним адаптироваться. И, как это часто бывает, новое далеко не всегда лучше старого, скорее даже наоборот.