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Комики с ТНТ с новыми шутками
Билеты от 599₽
Киноафиша Комики с ТНТ с новыми шутками

Комики с ТНТ с новыми шутками

18+
Возраст 18+
Билеты от 599₽

О концерте

Стендап вечер в «Stand Up Brothers»

В клубе «Stand Up Brothers» состоится вечерний стендап-концерт с участием комиков из ТНТ. Гостям предложат насладиться свежими шутками от опытных артистов, что обещает создать душевную атмосферу и подарить множество веселых моментов.

Что ждать от концерта?

В программе — выступления известных комиков, которые порадуют зрителей своим юмором. Это событие обязательно придется по душе любителям чёрного юмора и поклонникам телеканала ТНТ.

Неповторимый состав

На сцене выступят самые топовые комики, что гарантирует качественный и интересный вечер. Это отличная возможность для зрителей услышать шутки, которые точно вызовут улыбку и хорошее настроение.

Приходите за эмоциями

Невероятные эмоции и душевная атмосфера сделают этот вечер незабываемым. Не упустите шанс провести время в компании хорошего юмора!

Купить билет на концерт Комики с ТНТ с новыми шутками

Помощь с билетами
Июнь
7 июня воскресенье
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 699 ₽
20 июня суббота
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 599 ₽

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