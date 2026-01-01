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Гордость и предубеждение
Киноафиша Гордость и предубеждение

Спектакль Гордость и предубеждение

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Гордость и предубеждение» в Петербурге

Создатели мюзикла «Дама Пик» представляют долгожданную лирическую комедию по незабвенной новелле Джейн Остин. В центре сюжета — холостяки с состоянием, которые в поисках жены сталкиваются с умными и гордыми избранницами. Как же обрести любовь, если она начинается с ошибки?

«Гордость и предубеждение» — это музыкальный шедевр о чувствах, где используются мобильные декорации, яркие костюмы и захватывающие танцы. Не обошлось без сарказма и искры, которые делают сюжет незабываемым. Одним из кульминационных моментов станет знаменитая фраза мистера Дарси: «Вы околдовали меня, телом и душой», которая обретает новую жизнь в музыкальном исполнении.

Артисты

В роли главных героев выступят: Кирилл Гордеев, Антон Авдеев, Вера Свешникова, Наталья Фаерман, Александр Осинин, Дарьяна Кара, Виктория Жукова, Александр Кулинкович и другие замечательные исполнители.

Не пропустите!

Приглашаем вас на этот яркий и эмоциональный мюзикл, который подарит вам незабываемые моменты и заставит вас вновь поверить в силу любви.

Режиссер
Софья Стрейзанд
В ролях
Кирилл Гордеев
Антон Авдеев
Вера Свешникова
Наталья Фаерман
Александр Осинин

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В других городах
Сентябрь
Ноябрь
5 сентября суббота
19:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1600 ₽
6 сентября воскресенье
14:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1600 ₽
19:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1600 ₽
7 ноября суббота
19:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1600 ₽
8 ноября воскресенье
14:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1600 ₽
19:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1600 ₽

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