Спектакль Гордость и предубеждение

Мюзикл «Гордость и предубеждение» в Петербурге

Создатели мюзикла «Дама Пик» представляют долгожданную лирическую комедию по незабвенной новелле Джейн Остин. В центре сюжета — холостяки с состоянием, которые в поисках жены сталкиваются с умными и гордыми избранницами. Как же обрести любовь, если она начинается с ошибки?

«Гордость и предубеждение» — это музыкальный шедевр о чувствах, где используются мобильные декорации, яркие костюмы и захватывающие танцы. Не обошлось без сарказма и искры, которые делают сюжет незабываемым. Одним из кульминационных моментов станет знаменитая фраза мистера Дарси: «Вы околдовали меня, телом и душой», которая обретает новую жизнь в музыкальном исполнении.

Артисты

В роли главных героев выступят: Кирилл Гордеев, Антон Авдеев, Вера Свешникова, Наталья Фаерман, Александр Осинин, Дарьяна Кара, Виктория Жукова, Александр Кулинкович и другие замечательные исполнители.

Не пропустите!

Приглашаем вас на этот яркий и эмоциональный мюзикл, который подарит вам незабываемые моменты и заставит вас вновь поверить в силу любви.