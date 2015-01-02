Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История доктора Дулиттла
Киноафиша История доктора Дулиттла

Спектакль История доктора Дулиттла

Постановка
Небольшой драматический театр 6+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский спектакль о животных

Небольшой драматический театр приглашает на спектакль «История доктора Дулиттла» — захватывающее приключение, которое перенесет зрителей из Англии в далекую Африку. Это история о докторе, который лечил животных и отправился на помощь обезьянам, столкнувшимся с бедой.

Музыка и атмосфера

Спектакль продолжает традиции «Волшебника страны Оз», радуя зрителей хорошей музыкой и юмором. На этот раз в постановке задействовано еще больше музыкальных инструментов, включая кахон, казу и укулеле, что создает уникальную звуковую палитру.

Художественное оформление

Художник Андрей Севбо виртуозно использует пространство и свет, превращая кабинет доктора в морские глубины и африканские джунгли. Костюмы животных открывают актеров НДТ в новых и неожиданных амплуа, добавляя представлению особый шарм.

Для кого этот спектакль?

«История доктора Дулиттла» — это спектакль для детей и их родителей, а также для всех, кто любит добрые и поучительные истории. Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир!

Режиссер
Кирилл Семин
В ролях
Даниил Шигапов
Мария Семенова
Андрей Бодренков
Александр Белоусов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
14:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
14:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Незнайки и его друзей
6+
Детский Музыка
Путешествие Незнайки и его друзей
30 августа в 12:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 500 ₽
Великий Гэтсби
18+
Мюзикл
Великий Гэтсби
10 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
Дама с камелиями
12+
Опера Премьера
Дама с камелиями
23 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше