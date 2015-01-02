Детский спектакль о животных

Небольшой драматический театр приглашает на спектакль «История доктора Дулиттла» — захватывающее приключение, которое перенесет зрителей из Англии в далекую Африку. Это история о докторе, который лечил животных и отправился на помощь обезьянам, столкнувшимся с бедой.

Музыка и атмосфера

Спектакль продолжает традиции «Волшебника страны Оз», радуя зрителей хорошей музыкой и юмором. На этот раз в постановке задействовано еще больше музыкальных инструментов, включая кахон, казу и укулеле, что создает уникальную звуковую палитру.

Художественное оформление

Художник Андрей Севбо виртуозно использует пространство и свет, превращая кабинет доктора в морские глубины и африканские джунгли. Костюмы животных открывают актеров НДТ в новых и неожиданных амплуа, добавляя представлению особый шарм.

Для кого этот спектакль?

«История доктора Дулиттла» — это спектакль для детей и их родителей, а также для всех, кто любит добрые и поучительные истории. Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир!