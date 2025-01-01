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Колобок
Киноафиша Колобок

Спектакль Колобок

Выпускники Руслана Кудашова играют с детсадовским залом и с элементами собственной одежды
Постановка
Большой театр кукол 0+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для самых маленьких

Этот камерный спектакль, рассчитанный всего на полчаса, адресован самым маленьким зрителям. Режиссер Руслан Кудашов совместно с художниками Андреем Запорожским и Алевтиной Торик перенесли знакомую с детства сказку в атмосферу уютной деревенской избы. В центре сценического действия — огромное колесо прялки, ставшее главным игровым элементом, а сами персонажи будто созданы из подручных материалов, что придает спектаклю особый шарм.

Тепло и уют для маленьких зрителей

Спектакль буквально пропитан теплотой и уютом, что идеально подходит для непосредственного детского восприятия. Цветные домотканые коврики, детали домашнего рукоделия — все это создает атмосферу домашнего очага, где разворачивается история Колобка.

Радость для взрослых

Для взрослых зрителей спектакль также станет настоящим подарком — он пробудит давно забытые ощущения первооткрытия и детской радости. Простая, но глубокая сказка о Колобке оживает на сцене и приносит удовольствие как детям, так и их родителям.

Режиссер: Руслан Кудашов
Художники: Андрей Запорожский, Алевтина Торик

Этот спектакль — идеальный выбор для первого знакомства ребенка с театром.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

Фотографии

Колобок Колобок Колобок

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