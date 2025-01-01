Спектакль Колобок

Этот камерный спектакль, рассчитанный всего на полчаса, адресован самым маленьким зрителям. Режиссер Руслан Кудашов совместно с художниками Андреем Запорожским и Алевтиной Торик перенесли знакомую с детства сказку в атмосферу уютной деревенской избы. В центре сценического действия — огромное колесо прялки, ставшее главным игровым элементом, а сами персонажи будто созданы из подручных материалов, что придает спектаклю особый шарм.
Тепло и уют для маленьких зрителей
Спектакль буквально пропитан теплотой и уютом, что идеально подходит для непосредственного детского восприятия. Цветные домотканые коврики, детали домашнего рукоделия — все это создает атмосферу домашнего очага, где разворачивается история Колобка.
Радость для взрослых
Для взрослых зрителей спектакль также станет настоящим подарком — он пробудит давно забытые ощущения первооткрытия и детской радости. Простая, но глубокая сказка о Колобке оживает на сцене и приносит удовольствие как детям, так и их родителям.
Режиссер: Руслан Кудашов
Художники: Андрей Запорожский, Алевтина Торик
Этот спектакль — идеальный выбор для первого знакомства ребенка с театром.