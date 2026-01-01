Оповещения от Киноафиши
Никто не приехал
Киноафиша Никто не приехал

Спектакль Никто не приехал

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия «Никто не приехал» в Театре «Суббота»

В комедии «Никто не приехал» зрители становятся свидетелями курьезной ситуации, когда единственный участник провинциального литературного фестиваля — столичный молодой человек — оказывается комически одинок среди практически пасторальных жителей из глубинки. В этой пьесе Москва и Россия встречаются лицом к лицу, показывая, как любовь к русской литературе объединяет даже самые разные характеры и социальные группы.

В спектакле задействованы талантливые актеры: Дарья Агеева, Сергей Кривулёв, Валентина Лебедева, Анастасия Резункова, Снежана Соколова, Григорий Татаренко и Владимир Шабельников. Их игра придаёт интригу и живость представлению, помогая создать атмосферу, в которой переплетаются комедия и философия взаимодействия людей.

Не пропустите эту уникальную возможность увидеть, как литература способна разрушать барьеры между людьми и открывать новое в самых обычных вещах!

Купить билет на спектакль Никто не приехал

В других городах
Апрель
11 апреля суббота
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽

Фотографии

Никто не приехал Никто не приехал Никто не приехал Никто не приехал Никто не приехал Никто не приехал Никто не приехал

