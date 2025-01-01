Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1800₽
Киноафиша Голод

Спектакль Голод

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль «Голод» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Голод» режиссёра Елизаветы Бондарь, известной по постановке «Макбет». Основой для спектакля послужил одноимённый роман норвежского писателя Кнута Гамсуна, где рассказывается о молодом писателе, оказавшемся на грани голода и отчаяния. Он борется за выживание, придерживаясь своих внутренних принципов и фантазируя о лучшей жизни.

В спектакле участвуют молодые артисты труппы МХТ, а также Сергей Волков, исполняющий главную роль и известный по проекту «Флейта-позвоночник». Эта постановка привлечет внимание любителей психологических драм.

Сюжет и характер героя

Герой «Голода» находится в пограничном состоянии. Его сознание изменено ситуацией крайнего голода, и он, будучи писателем, чей талант остаётся нераспознанным, заполняет пустоту своей жизни фантазиями. Он придумывает себе имена, обстоятельства и даже отношения. Несмотря на то что он едва ли живет, его гордость не позволяет ему просить помощи — это создает яркий парадокс.

Мнение режиссёра

Режиссёр Елизавета Бондарь говорит: «Герой боится быть нищим, уже им являясь. Когда вчитываешься в «Голод» Гамсуна, можно найти много гомерически смешного, несмотря на драматизм произведения... Для меня это история о трудностях общения художника с реальностью, а в итоге – о его попытке отвлечься от себя и начать фиксировать мир... Спектакль скорее притча, в которой страшная правда жизни изложена в небытовой форме. Я стремлюсь исследовать крайние человеческие состояния».

Возвращение к классике

Интересно, что роман Кнута Гамсуна во многом автобиографичен. Он был современником основателей Художественного театра и одним из любимых авторов раннего МХТ. На сцене театра ранее шли его пьесы «Драма жизни» (1907), «У царских врат» (1909) и «У жизни в лапах» (1911). Однако более ста лет театр не обращался к его творчеству. Спектакль Елизаветы Бондарь стал возвращением Гамсуна на мхатовскую сцену.

Режиссер
Елизавета Бондарь
В ролях
Сергей Волков
Сергей Волков
Евгений Перевалов
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Мария Сокова
Николай Романов

Купить билет на спектакль Голод

Помощь с билетами
Январь
18 января воскресенье
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Дозвониться до дождя
16+
Комедия
Дозвониться до дождя
25 декабря в 19:00 Театр на Юго-Западе
от 1500 ₽
Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
6 января в 20:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Большое шоу иллюзий
0+
Цирк
Большое шоу иллюзий
27 декабря в 16:00 КЦ «Меридиан»
от 1450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше