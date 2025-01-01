Спектакль «Голод» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Голод» режиссёра Елизаветы Бондарь, известной по постановке «Макбет». Основой для спектакля послужил одноимённый роман норвежского писателя Кнута Гамсуна, где рассказывается о молодом писателе, оказавшемся на грани голода и отчаяния. Он борется за выживание, придерживаясь своих внутренних принципов и фантазируя о лучшей жизни.

В спектакле участвуют молодые артисты труппы МХТ, а также Сергей Волков, исполняющий главную роль и известный по проекту «Флейта-позвоночник». Эта постановка привлечет внимание любителей психологических драм.

Сюжет и характер героя

Герой «Голода» находится в пограничном состоянии. Его сознание изменено ситуацией крайнего голода, и он, будучи писателем, чей талант остаётся нераспознанным, заполняет пустоту своей жизни фантазиями. Он придумывает себе имена, обстоятельства и даже отношения. Несмотря на то что он едва ли живет, его гордость не позволяет ему просить помощи — это создает яркий парадокс.

Мнение режиссёра

Режиссёр Елизавета Бондарь говорит: «Герой боится быть нищим, уже им являясь. Когда вчитываешься в «Голод» Гамсуна, можно найти много гомерически смешного, несмотря на драматизм произведения... Для меня это история о трудностях общения художника с реальностью, а в итоге – о его попытке отвлечься от себя и начать фиксировать мир... Спектакль скорее притча, в которой страшная правда жизни изложена в небытовой форме. Я стремлюсь исследовать крайние человеческие состояния».

Возвращение к классике

Интересно, что роман Кнута Гамсуна во многом автобиографичен. Он был современником основателей Художественного театра и одним из любимых авторов раннего МХТ. На сцене театра ранее шли его пьесы «Драма жизни» (1907), «У царских врат» (1909) и «У жизни в лапах» (1911). Однако более ста лет театр не обращался к его творчеству. Спектакль Елизаветы Бондарь стал возвращением Гамсуна на мхатовскую сцену.