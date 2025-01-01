Лада, или Радость

Хроника верной и счастливой любви

Это уникальная интерпретация повести Тимура Кибирова, который, будучи городским поэтом-постмодернистом, предлагает свежий взгляд на будни российской деревни. Его произведение наполнено добротой, но при этом избегает сентиментальности, показывая жизнь в деревне такой, какая она есть.

Спектакль:

Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры и искусства (2015)

Лауреат Театральной премии газеты Московский комсомолец в номинациях "Лучший спектакль малой формы" и "Актерский ансамбль" (2014)

Режиссер и актеры

Режиссер Марина Брусникина — мастер литературного театра, который сохраняет авторский текст, делая его живым на сцене. В этом спектакле актеры имеют возможность перевоплотиться в разные персонажи: от собаки Лады до хозяйки Егоровны, а также взглянуть на события глазами автора или предложить свою интерпретацию.

Камерный формат

Спектакль представлен в формате «Зрители на сцене», что создает особую атмосферу и позволяет зрителям стать частью происходящего. Это решение делает каждое представление уникальным и интерактивным.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который соединяет в себе поэзию и театральное искусство!