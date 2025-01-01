Меню
Глава Вторая
Киноафиша Глава Вторая

Спектакль Глава Вторая

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Трагикомедия о любви и гармонии по пьесе Нила Саймона

В рамках нового спектакля представлены два человека, которым не удается найти счастье в любви. Каждый из них разочарован и устал от неудач, но их общее стремление к гармонии заставляет задуматься: как же им наладить свое сосуществование в условиях прошлого опыта и привычек?

Герои понимают, что каждый должен взять ответственность за свою жизнь на себя. Принятие правильных решений позволит им создать новый шанс на счастье. Эта история становится второй главой их жизни. Удастся ли им написать этот новый сюжет?

О спектакле

Спектакль проходит на башкирском языке, однако для удобства зрителей предусмотрен синхронный перевод текста на русский язык. Это даст возможность всем желающим погрузиться в удивительный мир, созданный великим драматургом Нилом Саймоном.

Работу по переводу текста осуществил Сергей Каменков-Павлов, что позволяет сохранить оригинальный дух пьесы и сделать ее доступной для более широкой аудитории.

Не упустите возможность стать свидетелями этой трогательной трагикомедии, которая затрагивает важные темы о любви, самопознании и надежде на лучшее.

Купить билет на спектакль Глава Вторая

Январь
Февраль
8 января четверг
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
10 февраля вторник
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

