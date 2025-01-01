Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказание о семи батырах
Киноафиша Сказание о семи батырах

Спектакль Сказание о семи батырах

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Современные герои в спектакле о вечных ценностях

В спектакле  мы встретимся с Тимуром и Сабиной — обычными подростками, которые случайно открывают портал в наш мир для злодея по имени Катил. Вадим, брат Тимура, становится одним из первых, кто страдает от действий хитроумного врага.

Чтобы спасти Землю и своих близких, Тимур обращается за помощью к семи легендарным героям-батырам различных национальностей. Каждый из них обладает уникальными способностями и чертами, что делает их объединение особенно важным и драматичным.

Сюжет и ключевые темы

Спектакль поднимает такие важные темы, как дружба, единство и сила команды. Удастся ли Тимуру убедить героев объединить свои силы против Катила? Каковы источники их силы и что может стать залогом победы? Эти вопросы будут волновать зрителей до самого конца.

Интересные факты

Спектакль вдохновлен богатым фольклором и традициями различных народов. Каждый батыр в спектакле отражает особенности и мудрость своей культуры, что позволяет зрителям не только насладиться ярким действием, но и узнать больше о традициях разных стран.

Приходите на спектакль, чтобы стать свидетелем невероятного слияния героизма и современности на сцене. Не пропустите шанс увидеть, как из обычных школьников могут вырасти настоящие защитники мирного существования!

Купить билет на спектакль Сказание о семи батырах

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
25 января воскресенье
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
29 января четверг
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽

Фотографии

Сказание о семи батырах

В ближайшие дни

Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
0+
Детские елки
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
4 января в 11:00 Башкортостан
от 400 ₽
Бешеные деньги
12+
Драма
Бешеные деньги
20 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 300 ₽
Айболит и Бармалей
0+
Мюзикл Детский
Айболит и Бармалей
22 декабря в 12:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше