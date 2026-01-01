Шесть чувств
Башкирский государственный театр кукол 6+
Продолжительность 60 минут
О спектакле

В Башкирском государственном театре кукол пройдет уникальный спектакль, который позволит зрителям ощутить все чувства главного героя. Действие разворачивается в полумраке, благодаря использованию театра теней, песочной анимации и контактного массажа.

История рассказывает о главном герое, который решает уйти с работы в парке аттракционов, полагая, что одиночество – это то, чего ему достаточно. Однако вскоре он осознает свою ошибку и сталкивается с непростым выбором: как справиться с одиночеством и что будет дальше?

Спектакль станет настоящим открытием для тех, кто увлечен необычными театральными техниками и глубокими, эмоциональными историями о человеческих переживаниях. Не упустите возможность понаблюдать за тем, как искусство взаимодействует с чувствами и создает уникальную атмосферу!

