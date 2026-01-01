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Гитара & Джаз
Киноафиша Гитара & Джаз

Гитара & Джаз

16+
Возраст 16+

О концерте

Танго и джаз: вечер экспериментов с Даниилом Крамером

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где сойдутся миры танго и джаза. В программе прозвучат современные обработки танго нуэво Астора Пьяццоллы, авторские композиции и хиты известных мастеров джаза.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Даниил Крамер – фортепиано
  • Дарья Чернакова – контрабас
  • Роман Мирошниченко – гитара

Эксперименты на сцене

Джаз всегда был местом для экспериментов. Маэстро Крамер не исключение. В этот вечер с ним на одной сцене зажгутся яркие звёзды, работающие в различных направлениях музыкального искусства. Вы услышите исполнителей, которые стремятся к новаторству и создают уникальные аранжировки.

Звезды вечера

Среди участников – один из лидеров современной фьюжн-сцены, имеющий 58 номинаций и 29 побед на международных конкурсах. Также в проекте примет участие блестящая молодая контрабасистка, стажировавшаяся в США, и отмеченная как мастер академического исполнения и импровизации.

Не упустите шанс насладиться вечерним концертом, который обещает быть насыщенным и разнообразным!

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В других городах
Январь
28 января четверг
19:00
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