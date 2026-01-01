Оповещения от Киноафиши
О концерте

Шоу презентаций в Standup Spot

Приглашаем вас на уникальное шоу презентаций в Standup Spot, где комики представят свои выступления на любые темы. В этом увлекательном формате каждый участник сможет продемонстрировать свои навыки в раскрытии актуальных и интересных вопросов.

Выступления будут оцениваться компетентным жюри, в состав которого входит известный комик Эдвин Шремф. Это событие обещает быть не только веселым, но и познавательным для всех зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального опыта! Вас ждут смех, оригинальные идеи и, конечно, интерактивное взаимодействие с участниками.

Март
3 марта вторник
20:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж

