Гимн Солнцу. Старинный орган при свечах

Специальный концерт с органом при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

2 августа в старинном Англиканском соборе Святого Андрея пройдет уникальный концерт, где органная музыка будет наполнена светом и энергией. Эта мероприятие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Органная программа

В программе концерта звучит «солнечная» тема, которая пройдет через все произведения: от знаменитой Арии Баха до ликующего «Гимна Солнцу» Луи Вьерна. Этот французский композитор обладал уникальным «цветовым» слухом, и его музыка воспринимается как настоящее зрелище звуков, наполняющее зал ослепительным сиянием.

Инструменты

Концерт пройдет на двух органах, установленных фондом «Небесный мост»: старинном духовом органе фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современном цифровом органе фирмы «Viscount». Это сочетание позволит зрителям ощутить разнообразие органного репертуара с новой стороны.

Исполнители

Концерт представит лауреат международных конкурсов Ольга Кемова, которая исполнит различные произведения:

А. Гильман. Марш на тему Генделя

И. С. Бах. Ария ре мажор из оркестровой сюиты №3

И. С. Бах. Вступление к кантате №29 (транскрипция для органа А. Гильмана)

А. Вивальди. Концерт «Лето» из цикла «Времена года» (транскрипция для органа)

Ж. Бонне. Концертные вариации

Л. Вьерн. Scherzo, Adagio и Finale из симфонии №1

Л. Вьерн. Гимн Солнцу

Обратите внимание, что программа может измениться. Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.

Приглашаем вас насладиться великолепием органной музыки и уникальной атмосферой церковного зала. Не пропустите это восхитительное музыкальное событие!