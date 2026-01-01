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Гимн Солнцу. Старинный орган при свечах
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Киноафиша Гимн Солнцу. Старинный орган при свечах

Гимн Солнцу. Старинный орган при свечах

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Специальный концерт с органом при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

2 августа в старинном Англиканском соборе Святого Андрея пройдет уникальный концерт, где органная музыка будет наполнена светом и энергией. Эта мероприятие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Органная программа

В программе концерта звучит «солнечная» тема, которая пройдет через все произведения: от знаменитой Арии Баха до ликующего «Гимна Солнцу» Луи Вьерна. Этот французский композитор обладал уникальным «цветовым» слухом, и его музыка воспринимается как настоящее зрелище звуков, наполняющее зал ослепительным сиянием.

Инструменты

Концерт пройдет на двух органах, установленных фондом «Небесный мост»: старинном духовом органе фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современном цифровом органе фирмы «Viscount». Это сочетание позволит зрителям ощутить разнообразие органного репертуара с новой стороны.

Исполнители

Концерт представит лауреат международных конкурсов Ольга Кемова, которая исполнит различные произведения:

  • А. Гильман. Марш на тему Генделя
  • И. С. Бах. Ария ре мажор из оркестровой сюиты №3
  • И. С. Бах. Вступление к кантате №29 (транскрипция для органа А. Гильмана)
  • А. Вивальди. Концерт «Лето» из цикла «Времена года» (транскрипция для органа)
  • Ж. Бонне. Концертные вариации
  • Л. Вьерн. Scherzo, Adagio и Finale из симфонии №1
  • Л. Вьерн. Гимн Солнцу

Обратите внимание, что программа может измениться. Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.

Приглашаем вас насладиться великолепием органной музыки и уникальной атмосферой церковного зала. Не пропустите это восхитительное музыкальное событие!

Купить билет на концерт Гимн Солнцу. Старинный орган при свечах

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Октябрь
19 октября понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8

Фотографии

Гимн Солнцу. Старинный орган при свечах Гимн Солнцу. Старинный орган при свечах

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