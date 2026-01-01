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Где Фантом?

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О концерте

Презентация новой программы. Подробности скоро.

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Ноябрь
21 ноября суббота
20:00
Оригинал Москва, Земляной Вал, 9а
В других городах
Ноябрь
22 ноября воскресенье
20:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Анастасия Волочкова
18+
Поп

Анастасия Волочкова

12 сентября в 20:00 Petter
от 4500 ₽
Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения
12+
Классическая музыка

Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения

30 августа в 16:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1800 ₽
Органные вечера в Кусково. Приношение мастеру: Бах и Фрескобальди
6+
Классическая музыка

Органные вечера в Кусково. Приношение мастеру: Бах и Фрескобальди

22 августа в 18:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 550 ₽
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