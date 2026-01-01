Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте
Билеты от 0₽
Киноафиша
Где Фантом?
Где Фантом?
16+
рок
постпанк
Возраст
16+
Билеты от 0₽
О концерте
Презентация новой программы. Подробности скоро.
Развернуть
Купить билет на концерт Где Фантом?
Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября
суббота
20:00
Оригинал
Москва, Земляной Вал, 9а
Купить билеты
В других городах
Ноябрь
22 ноября
воскресенье
20:00
Ласточка
Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
18+
Поп
Анастасия Волочкова
12 сентября в 20:00
Petter
от 4500 ₽
12+
Классическая музыка
Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения
30 августа в 16:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1800 ₽
6+
Классическая музыка
Органные вечера в Кусково. Приношение мастеру: Бах и Фрескобальди
22 августа в 18:00
Усадьба Кусково и музей керамики
от 550 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить