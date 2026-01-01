Спектакль Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе

Магическое шоу для детей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Доме молодёжи, пройдет мультижанровое шоу «Гарри и школа волшебства». Эта история о Гарри, Роне и Гермионе открывает новые магические законы и помогает новым друзьям совершить невозможное. Шоу состоит из четырех представлений, каждое из которых наполняет зрителей атмосферой фантастических приключений.

Самое волшебное событие сезона

Не упустите возможность стать частью удивительной истории, полной фантастических чудес! Шоу мирового уровня позволит каждому зрителю почувствовать себя героем невероятных приключений и помочь друзьям поверить в себя и свои силы.

Четыре представления вместо одного

Настоящие волшебники уже сотворили чудо: вместо одного шоу вы получите целых четыре! В доме № 4 по Тисовой улице одним летним вечером Гарри находит необычную волшебную палочку с запиской, говорящей: «Исполняет любые желания. Придумай заклинание сам». Это событие изменит ход детских каникул, вновь объединит легендарную тройку друзей и откроет перед учениками двери загадочной Школы Волшебства!

Новые законы магии и невероятные приключения

Гарри, Рону и Гермионе предстоит узнать новые магические законы, проверить свои силы, а также помочь новым друзьям сделать невозможное. Откройте для себя неизвестную главу о приключениях любимых героев!

Источник: wonder-circus.ru