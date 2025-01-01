Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гансэлло. Большой сольный концерт
Билеты от 1700₽
Киноафиша Гансэлло. Большой сольный концерт

Гансэлло. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте

Путешествие в мир музыки Гансэлло

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по миру музыки Гансэлло на большом концерте, где царит по-настоящему тёплая и дружеская атмосфера.

Юбилей первого альбома

В 2026 году исполняется 10 лет с момента выхода перво

Саундтреки через годы

Гостям концерта будет предложено уникальное путешествие по саундтрекам: от легендарных хитов, ставших частью вашей личной истории, до нового материала, который вы услышите вживую одними из первых.

Идеальный вечер вдохновения

Этот концерт — идеальный вечер, чтобы встретиться с любимыми песнями и получить заряд вдохновения. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет людей и вызывает эмоции. Убедитесь сами, что музыка Гансэлло по-прежнему способна удивлять и вдохновлять.

Купить билет на концерт Гансэлло. Большой сольный концерт

Помощь с билетами
Май
23 мая суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1700 ₽
В других городах
Апрель
Май
19 апреля воскресенье
19:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1700 ₽
30 мая суббота
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Большой чёрный стендап концерт
18+
Юмор
Большой чёрный стендап концерт
1 января в 22:00 Standup Café
от 900 ₽
Стендап и фокусы
18+
Юмор
Стендап и фокусы
13 декабря в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
7 января в 13:00 КЦ ЗИЛ
от 2100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше