Комната культуры
12+

Концерт группы «Комната культуры» в Ростове-на-Дону

Коллектив из Барнаула, возглавляемый Евгением Трофимовым, представит свои главные хиты, среди которых «Поезда» и «Привет». «Комната культуры» — это популярный инди-проект, основанный в 2022 году, который стремительно завоевывает сердца зрителей.

Солист группы Женя Трофимов известен не только как победитель телепроекта «Новая Фабрика звезд», но и как автор песен для многих знаменитостей российской эстрады. Его творческий стиль включает в себя элементы бард-рока, что придаёт музыке особую атмосферу.

Приходите послушать уникальные композиции и насладиться живым исполнением талантливых музыкантов. Это выступление станет отличной возможностью окунуться в мир современного русского инди-рока.

Октябрь
12 октября понедельник
19:00
Олимп Краснодар, Береговая, 144
от 3000 ₽
14 октября среда
19:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
от 3500 ₽

Кипелов
6+
Рок

Кипелов

28 сентября в 20:00 Олимп
от 3000 ₽
Александр Иванов и группа «Рондо»
12+
Рок

Александр Иванов и группа «Рондо»

3 ноября в 19:00 Центральный концертный зал
от 2000 ₽
Tasso
12+
Поп Синти-поп

Tasso

20 июня в 20:00 Архитектор
от 3000 ₽
