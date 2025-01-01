Спектакль Гамлет

Гамлет: Новая интерпретация классики от Мурата Абулкатинова

Мурата Абулкатинова, режиссера, вдохновляет возвращение классической пьесы Шекспира на сцену Театра на Таганке. После успешного эскиза в рамках театральной лаборатории «Открытые репетиции», Абулкатинов рад представить свою версию «Гамлета» на основной сцене, где этот шедевр будет поставлен более чем через полвека после знаменитой постановки Юрия Любимова.

Что значит быть Гамлетом сегодня?

Главный вопрос, который стоит перед режиссером, — это какой Гамлет нужен сегодня? Как его поиски справедливости, размышления о жизни и власти могут быть восприняты зрителями в условиях современного мира? Вопросы, которые ставил Гамлет в своем времени, остаются актуальными и в наши дни, и Абулкатинов стремится исследовать их в новом контексте, актуализируя классические темы.

Классика в новом свете

Абулкатинов уверяет, что перед ним стоит задача не просто перезагрузить старую пьесу, а оживить её и дать ей новую жизнь. Как классические вопросы могут зазвучать для сегодняшней аудитории? Этот спектакль — попытка ответить на эти вопросы и дать зрителям возможность заново открыть для себя «Гамлета», вписывая его в реалии современного мира.