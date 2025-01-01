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Вдовий пароход
Билеты от 2800₽
Киноафиша Вдовий пароход

Спектакль Вдовий пароход

Постановка
Театр города М. 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

О тяжелой судьбе человека послевоенного времени

Героини Ирины Грековой несут на своих плечах страшные тяготы военного и послевоенного времени. Способны ли они сохранить в себе моральные и этические качества человеческой натуры, или их вытеснит звериный инстинкт выживания?

Участие в театральных фестивалях

Спектакль принял участие во всероссийских театральных фестивалях, среди которых «Будущее театральной России» (Ярославль, Большая сцена театра им. Ф. Волкова), «Твой шанс» (Москва, театральный центр «На Страстном») и другие.

Процесс создания спектакля

В процессе создания спектакля Театр обращался к оригинальной повести Е. С. Вентцель (И. Грековой). Специально для спектакля композитором Иваном Староверовым написана музыка, а театральный художник Мария Мелешко создала уникальные декорации и атмосферное решение пространства.

Режиссер
Александр Бабик
В ролях
Анастасия Штромвассер
Валентин Ермаков
Альбина Кашорик
Екатерина Хамдо
Наталья Богданова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2800 ₽
30 сентября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2800 ₽

Фотографии

Вдовий пароход Вдовий пароход Вдовий пароход Вдовий пароход Вдовий пароход Вдовий пароход

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