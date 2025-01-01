Спектакль Вдовий пароход

О тяжелой судьбе человека послевоенного времени

Героини Ирины Грековой несут на своих плечах страшные тяготы военного и послевоенного времени. Способны ли они сохранить в себе моральные и этические качества человеческой натуры, или их вытеснит звериный инстинкт выживания?

Участие в театральных фестивалях

Спектакль принял участие во всероссийских театральных фестивалях, среди которых «Будущее театральной России» (Ярославль, Большая сцена театра им. Ф. Волкова), «Твой шанс» (Москва, театральный центр «На Страстном») и другие.

Процесс создания спектакля

В процессе создания спектакля Театр обращался к оригинальной повести Е. С. Вентцель (И. Грековой). Специально для спектакля композитором Иваном Староверовым написана музыка, а театральный художник Мария Мелешко создала уникальные декорации и атмосферное решение пространства.