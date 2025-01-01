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Гамлет
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Спектакль Гамлет

История Принца Датского, поставленная с пиететом к тексту одним из самых известных Гамлетов 60-х 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Эрмитажный Театр представляет «Гамлета»

Эрмитажный Театр с гордостью анонсирует постановку одной из лучших пьес мирового репертуара — «Гамлет» Уильяма Шекспира. Это произведение, насыщенное глубокими философскими размышлениями, будет представлено на сцене театра в интерпретации режиссера Владимира Рецептера.

Глубокий и сложный образ Гамлета

Гамлет, сыгранный лауреатом Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» Денисом Волковым, предстает перед зрителями как человек выдающегося ума. Для него «законом стало сердце», и он остро осознает несовершенство окружающего мира. Убийство отца, измена матери, предательство друзей и потеря любимой — все это становится для него роковым бременем.

Перевод, сохраняющий силу и музыку

Особое внимание в этой постановке уделено языку. Артисты театра «Пушкинская школа» блестяще владеют стихом, а перевод Бориса Пастернака звучит в их исполнении с сохранением силы, смысла и музыкальности оригинала. Это создает уникальную атмосферу, погружающую зрителя в события пьесы.

О спектакле

«Гамлет» — это не просто история о мести, но и глубокая философская притча о человеческом существовании, о выборе и ответственности. Этот спектакль станет настоящим подарком для всех любителей театра и классической литературы.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене Эрмитажного Театра. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Семен Вашулевский
Денис Волков
Наталия Байбикова
Артем Виткалов
Владислав Лаппо

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет

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