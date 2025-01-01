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Маменька
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Спектакль Маменька

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Головлевы» М. Салтыкова-Щедрина: история семьи и размышления о жизни

Человек конечен, и смириться с этим невозможно. В центре спектакля — владелица большого имения Арина Петровна Головлева, находящаяся на закате своей жизни.

Маменька и ее внутренний мир
Страсти продолжают кипеть в ней, но силы и разум постепенно угасают. Ощущая приближение конца, Арина Петровна пересматривает прожитую жизнь, соединяя события прошлого и настоящего в единую историю своей семьи.

Семейная драма
Маменька понимает, что ни один из членов ее семьи не был по-настоящему счастлив, несмотря на то, что ей казалось, что все ее поступки были направлены на благо детей и внуков.

Этот спектакль — глубокое размышление о смысле жизни, о цене решений и о том, что оставляет человек после себя.

Режиссер
Олег Сологубов
В ролях
Никита Чеканов
Владимир Постников
Татьяна Мишина
Алексей Манцыгин
Владислав Лобанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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