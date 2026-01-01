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Братец Лис и братец Кролик
Киноафиша Братец Лис и братец Кролик

Спектакль Братец Лис и братец Кролик

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по «Сказкам Дядюшки Римуса» в театре «Мимигранты»

Театр «Мимигранты» приглашает вас на захватывающее приключение с героями «Сказок Дядюшки Римуса» — отважным Братцем Кроликом и непутевым Братцем Лисом, созданными писателем Джоэлем Харрисом. Это спектакль, который обещает пощекотать нервы и погрузить вас в мир необыкновенных событий!

Герои

Главный герой — Братец Кролик, американский ловкач из семейства зайцевых. Он далеко не похож на привычных «зайчиков-побегайчиков» из русских народных сказок. Уверенный в себе, он смело сражается за свои права и готов на всё, чтобы добиться успеха.

Атмосфера Дикого Запада

В спектакле «Братец Лис и Братец Кролик» по пьесе Сергея Астраханцева юные зрители перенесутся на самый Дикий Запад. Их ждет прилив адреналина во время захватывающих перестрелок и невероятных погонь!

Лирическая нота

Помимо острых ощущений, зрители увидят лирическую историю Братца Лиса, мечтающего обрести друзей. Эта глубоко трогательная линия добавляет спектаклю уникальную эмоциональную окраску и раскрывает лисью душу.

Для кого?

Спектакль станет отличным выбором для всей семьи, особенно для детей, которые любят приключения и готовы к новым открытиям

Режиссер
Анастасия Руклевская
В ролях
Андрей Счастный
Олег Крамарь
Никита Кузьмин
Михаил Морозов
Алексей Ильинский

Купить билет на спектакль Братец Лис и братец Кролик

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В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

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