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Galary Band с программой Magical Night Of The '80s
Билеты от 1000₽
Киноафиша Galary Band с программой Magical Night Of The '80s

Galary Band с программой Magical Night Of The '80s

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Зажигательная программа в стиле smooth jazz

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие для настоящих гурманов, где звучат легендарные композиции 70-80-х годов в стилях smooth jazz, jazz, funk и soul. В репертуаре — известные произведения таких мастеров, как George Benson, Gino Vannelli, Anita Baker, Chaka Khan, Stevie Wonder, Sade и Carlos Santana. Кроме того, группа порадует зрителей и авторскими композициями.

Вся программа выполнена семью профессиональными музыкантами, которые уже имеют опыт выступлений с именитыми исполнителями джаза и классической музыки. Благодаря мужскому и женскому вокалу, репертуар становится необычайно разнообразным и насыщенным дуэтами.

Не упустите возможность насладиться выдающимся музыкальным вечером, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!

Купить билет на концерт Galary Band с программой Magical Night Of The '80s

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Август
25 августа вторник
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
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