Galary Band с программой Magical Night Of The '80s

Зажигательная программа в стиле smooth jazz

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие для настоящих гурманов, где звучат легендарные композиции 70-80-х годов в стилях smooth jazz, jazz, funk и soul. В репертуаре — известные произведения таких мастеров, как George Benson, Gino Vannelli, Anita Baker, Chaka Khan, Stevie Wonder, Sade и Carlos Santana. Кроме того, группа порадует зрителей и авторскими композициями.

Вся программа выполнена семью профессиональными музыкантами, которые уже имеют опыт выступлений с именитыми исполнителями джаза и классической музыки. Благодаря мужскому и женскому вокалу, репертуар становится необычайно разнообразным и насыщенным дуэтами.

Не упустите возможность насладиться выдающимся музыкальным вечером, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!