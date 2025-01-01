Панк-сказка «Король и Шут»: Imperial Orchestra

Шоу для фанатов «Король и Шут»

Вас ждет грандиозное шоу, которое уже посмотрели более 70 000 зрителей на девяти предыдущих выступлениях. Панк-сказка по мотивам песен культовой группы «Король и Шут» объединяет музыку, атмосферу братства и симфоническое сопровождение в одном потрясающем спектакле.

Сцена и атмосфера

На сцене развернется настоящее путешествие по сказочным мирам, созданным в песнях «Короля и Шута». Аранжировки любимых композиций исполнят более ста музыкантов Imperial Orchestra, среди которых будут и симфонический оркестр, и хор, и даже орган. Все они появятся в костюмах героев песен группы.

Действие будет происходить на многоуровневой сцене, где каждый элемент продуман до мелочей, а дирижировать оркестром будет сам Мёртвый Анархист — персонаж, который оживляет это необычное представление. Погружение в атмосферу шоу обеспечат также специально подобранный видеоряд и впечатляющее световое оформление.

Для всех фанатов панка

Будь вы старым поклонником «Короля и Шута» или недавно присоединились к числу фанатов, это шоу вас не оставит равнодушным. Зрителей ждёт слияние панк-энергии и симфонической музыки, мистическая атмосфера и новая история по мотивам творчества группы. Вы можете танцевать и подпевать любимым хитам в танцевальном партере или наслаждаться музыкой с комфортом в ложе.

Трек-лист:

Концерт включает самые известные песни группы, такие как:

«Камнем по голове»

«Мёртвый анархист»

«Лесник»

«Дурак и молния»

«Охотник»

«Два вора и монета»

«Кукла колдуна»

«Гимн шута»

...и многие другие.

Приходите за атмосферой панк-сказки и уникальным музыкальным опытом, который подарит вам Imperial Orchestra.



Посещение трибун: с 6 до 16 лет — только в сопровождении взрослых.

Посещение танцпола: с 16 лет.