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Киноафиша Панк-сказка «Король и Шут»: Imperial Orchestra

Панк-сказка «Король и Шут»: Imperial Orchestra

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Шоу для фанатов «Король и Шут»

Вас ждет грандиозное шоу, которое уже посмотрели более 70 000 зрителей на девяти предыдущих выступлениях. Панк-сказка по мотивам песен культовой группы «Король и Шут» объединяет музыку, атмосферу братства и симфоническое сопровождение в одном потрясающем спектакле.

Сцена и атмосфера

На сцене развернется настоящее путешествие по сказочным мирам, созданным в песнях «Короля и Шута». Аранжировки любимых композиций исполнят более ста музыкантов Imperial Orchestra, среди которых будут и симфонический оркестр, и хор, и даже орган. Все они появятся в костюмах героев песен группы.

Действие будет происходить на многоуровневой сцене, где каждый элемент продуман до мелочей, а дирижировать оркестром будет сам Мёртвый Анархист — персонаж, который оживляет это необычное представление. Погружение в атмосферу шоу обеспечат также специально подобранный видеоряд и впечатляющее световое оформление.

Для всех фанатов панка

Будь вы старым поклонником «Короля и Шута» или недавно присоединились к числу фанатов, это шоу вас не оставит равнодушным. Зрителей ждёт слияние панк-энергии и симфонической музыки, мистическая атмосфера и новая история по мотивам творчества группы. Вы можете танцевать и подпевать любимым хитам в танцевальном партере или наслаждаться музыкой с комфортом в ложе.

Трек-лист:

Концерт включает самые известные песни группы, такие как:

  • «Камнем по голове»
  • «Мёртвый анархист»
  • «Лесник»
  • «Дурак и молния»
  • «Охотник»
  • «Два вора и монета»
  • «Кукла колдуна»
  • «Гимн шута»
    ...и многие другие.

Приходите за атмосферой панк-сказки и уникальным музыкальным опытом, который подарит вам Imperial Orchestra.
 

Посещение трибун: с 6 до 16 лет — только в сопровождении взрослых.
Посещение танцпола: с 16 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 11 октября
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 25 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2500 ₽

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