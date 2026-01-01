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Симфония Ван Пис: Оркестр CAGMO
Билеты от 3500₽
Киноафиша Симфония Ван Пис: Оркестр CAGMO

Симфония Ван Пис: Оркестр CAGMO

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Симфония Ван-Пис: уникальный концерт для поклонников аниме

CAGMO гордится представить премьеру концертной программы «Симфония Ван-Пис», основанной на музыке из знаменитого аниме. Заслушайтесь знакомыми мелодиями, которые перенесут вас в мир невероятных пиратских приключений Луффи и его команды Соломенной Шляпы.

Музыка, которая объединяет

«Симфония Ван-Пис» — это не просто концерт. Это возможность для фанатов встретиться и обменяться впечатлениями о любимом лоре. Музыка, исполненная симфоническим оркестром, создаёт волшебную атмосферу, которая станет отличным фоном для общих развлечений и общения.

Косплеи и конкурсы

На концерте вы сможете пообщаться с другими фанатами, сфотографироваться с косплеерами и даже прийти в образе одного из своих любимых героев. Лучше всего — это шанс выиграть денежный приз за лучший косплей, что добавит еще больше азарта и радости в вечер!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и насладиться музыкой, которая делает мир аниме ещё более увлекательным!

Купить билет на концерт Симфония Ван Пис: Оркестр CAGMO

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Ноябрь
28 ноября суббота
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3500 ₽

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