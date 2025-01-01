Исполнение музыки на арфе в Санктъ-Петербургъ Опера

Приглашаем вас на уникальный концерт, где лауреат международных конкурсов Елизавета Александрова (арфа) вместе с ведущими солистами театра «Санктъ-Петербургъ Опера» представят оперные арии и фантазии на темы знаменитых опер.

Искусство исполнения

Елизавета Александрова известна как виртуозный исполнитель, чья игра отличается поразительной органикой и тонким психологическим прочтением. Её репертуар включает как классические, так и современные произведения, привлекая внимание не только петербуржцев, но и гостей города.

Звуковое волшебство

Александрова создает неповторимые образы в каждом произведении, поражая зрителей изысканностью звука. Её арфа звучит то хрупко, как звон хрусталя, то глубоко и бархатисто, демонстрируя редкую для инструменталистов проникновенность и эмоциональность.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным музыкальным вечером!