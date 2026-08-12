Стендап & живая музыка в Джаз & Stand Up клубе

Стендап и живая музыка в клубе на Белинского

В Джаз & Stand Up клубе на Белинского состоится уникальное событие, которое объединяет стендап и живую музыку. На одной сцене выступят мультижанровые музыканты из известного клуба The Hat, исполняющие джаз, блюз, соул и фанк, а также комики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Гостям предложат отборные шутки и новинки от артистов, работающих на проектах ТНТ, СТС и YouTube. Для зрителей будет представлено два часовых концерта, наполненных музыкой и юмором, которые подарят отличное настроение и незабываемые эмоции.

О программе вечера

Стендап и живая музыка — это идеальное сочетание для вечернего отдыха! На сцене выступят опытные комики и музыкальные исполнители, которые проверят свой материал и порадуют публику новыми шутками и импровизациями.

Уютная атмосфера и вкусная еда

Зрителей ждет не только качественная комедия, но и возможность насладиться прекрасной кухней и доступным баром. Атмосфера клуба идеально подходит для любителей живого стендапа, где каждый номер от профессионалов станет настоящим праздником юмора.

Спешите за билетами!

Количество мест ограничено. Убедитесь, что у вас есть билет, приобретенный заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого необычного вечера.