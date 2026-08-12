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Стендап & живая музыка в Джаз & Stand Up клубе
Киноафиша Стендап & живая музыка в Джаз & Stand Up клубе

Стендап & живая музыка в Джаз & Stand Up клубе

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап и живая музыка в клубе на Белинского

В Джаз & Stand Up клубе на Белинского состоится уникальное событие, которое объединяет стендап и живую музыку. На одной сцене выступят мультижанровые музыканты из известного клуба The Hat, исполняющие джаз, блюз, соул и фанк, а также комики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Гостям предложат отборные шутки и новинки от артистов, работающих на проектах ТНТ, СТС и YouTube. Для зрителей будет представлено два часовых концерта, наполненных музыкой и юмором, которые подарят отличное настроение и незабываемые эмоции.

О программе вечера

Стендап и живая музыка — это идеальное сочетание для вечернего отдыха! На сцене выступят опытные комики и музыкальные исполнители, которые проверят свой материал и порадуют публику новыми шутками и импровизациями.

Уютная атмосфера и вкусная еда

Зрителей ждет не только качественная комедия, но и возможность насладиться прекрасной кухней и доступным баром. Атмосфера клуба идеально подходит для любителей живого стендапа, где каждый номер от профессионалов станет настоящим праздником юмора.

Спешите за билетами!

Количество мест ограничено. Убедитесь, что у вас есть билет, приобретенный заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого необычного вечера.

Купить билет на концерт Стендап & живая музыка в Джаз & Stand Up клубе

Помощь с билетами
В других городах
Август
12 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
13 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
14 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
15 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
16 августа воскресенье
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
17 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
18 августа вторник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
19 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
20 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
21 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
22 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1050 ₽
23 августа воскресенье
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
24 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
25 августа вторник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
26 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
27 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
28 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽
29 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 855 ₽
31 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 950 ₽

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