Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при Свечах

Величие «Notre Dame de Paris» в концертной версии

Мир французской романтики и готической драмы ждет вас в потрясающем музыкальном действе. Величественное пространство храма наполнят лучшие песни мюзикла Notre Dame de Paris. Концертная версия нашумевшей постановки будет исполнена оперными певцами в сопровождении ансамбля инструментов.

Звуки скрипки и виолончели, переплетаясь с мощными аккордами органа, создадут неповторимую палитру чувств. Эти звуки заставят сердца биться в унисон с судьбами героев. Вокалисты, обладающие не только великолепными голосами, но и актерским мастерством, перенесут вас в Париж XV века, а их исполнение на языке оригинала позволит ощутить всю глубину и красоту французской речи.

История вечных страстей

Вы заново прочувствуете в музыкальном воплощении историю ненависти, любви, страсти и предательства. Эта история разворачивается у стен Собора Парижской Богоматери, запечатленная в бессмертном романе Виктора Гюго. Мелодии композитора Риккардо Коччанте, такие как Belle, Danse mon Esmeralda, Le temps des cathédrales и другие хитовые произведения, лаконично передадут все основные перипетии сюжета, оставляя долгое музыкальное послевкусие.

Очерки человеческих страстей

Этот концерт – это катарсис, очищение души и возможность пережить вместе с героями их боль и радость, триумфы и поражения. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, окунувшись в атмосферу таинственности и величия старинного собора. Позвольте музыке и голосам перенести вас в самое сердце Парижа эпохи Возрождения.

Исполнители и роли

Сергей Чепурко (солист Петербург-концерт) – Квазимодо (бас)

Дарья Тюлягина – Эсмеральда (меццо-сопрано)

Евгения Капитонова – Флёр де Лис (сопрано)

Ярослав Буравченко – Фебьюс (тенор)

Светлана Оршанская – Гренгуар (меццо-сопрано)

Екатерина Филимонова – Клопен (виолончель)

Елизавета Козлова – орган (электронный орган Roland)

Продолжительность: 1 час 20 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.