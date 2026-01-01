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Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при Свечах
Киноафиша Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при Свечах

Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Величие «Notre Dame de Paris» в концертной версии

Мир французской романтики и готической драмы ждет вас в потрясающем музыкальном действе. Величественное пространство храма наполнят лучшие песни мюзикла Notre Dame de Paris. Концертная версия нашумевшей постановки будет исполнена оперными певцами в сопровождении ансамбля инструментов.

Звуки скрипки и виолончели, переплетаясь с мощными аккордами органа, создадут неповторимую палитру чувств. Эти звуки заставят сердца биться в унисон с судьбами героев. Вокалисты, обладающие не только великолепными голосами, но и актерским мастерством, перенесут вас в Париж XV века, а их исполнение на языке оригинала позволит ощутить всю глубину и красоту французской речи.

История вечных страстей

Вы заново прочувствуете в музыкальном воплощении историю ненависти, любви, страсти и предательства. Эта история разворачивается у стен Собора Парижской Богоматери, запечатленная в бессмертном романе Виктора Гюго. Мелодии композитора Риккардо Коччанте, такие как Belle, Danse mon Esmeralda, Le temps des cathédrales и другие хитовые произведения, лаконично передадут все основные перипетии сюжета, оставляя долгое музыкальное послевкусие.

Очерки человеческих страстей

Этот концерт – это катарсис, очищение души и возможность пережить вместе с героями их боль и радость, триумфы и поражения. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, окунувшись в атмосферу таинственности и величия старинного собора. Позвольте музыке и голосам перенести вас в самое сердце Парижа эпохи Возрождения.

Исполнители и роли

  • Сергей Чепурко (солист Петербург-концерт) – Квазимодо (бас)
  • Дарья Тюлягина – Эсмеральда (меццо-сопрано)
  • Евгения Капитонова – Флёр де Лис (сопрано)
  • Ярослав Буравченко – Фебьюс (тенор)
  • Светлана Оршанская – Гренгуар (меццо-сопрано)
  • Екатерина Филимонова – Клопен (виолончель)
  • Елизавета Козлова – орган (электронный орган Roland)

Продолжительность: 1 час 20 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.

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