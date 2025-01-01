Меню
Гадюка
Киноафиша Гадюка

Спектакль Гадюка

18+
Режиссер Дмитрий Мульков
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Гадюка»: Драма о любви и мечтах в бурное время

Приглашаем вас на спектакль драма «Гадюка», который погружает зрителей в мир сложных эмоций и исторических событий. Главная героиня, Ольга Вячеславовна Зотова, семнадцатилетняя гимназистка, живет с родителями в роскошном купеческом доме. Она усердно учится, занимается музыкой и увлекается чтением зарубежных романов.

Жизнь в эпоху перемен

Ольга мечтает о своем «маленьком счастье» и о том, как начнется её взрослая жизнь. Однако на горизонте разгорается гражданская война, которая ставит под угрозу не только её мечты, но и само существование. Как изменится её жизнь под давлением исторических катастроф? Какую цену ей придется заплатить за свои стремления?

Актуальность спектакля

Спектакль «Гадюка» поднимает важные вопросы о выборах, которые мы делаем, и о последствиях этих выборов в непростые времена. Эта драма заставляет задуматься о том, как внешние обстоятельства могут повлиять на личные мечты и устремления.

Не упустите возможность

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает оставить глубокий след в вашем сердце. Мы уверены, что «Гадюка» станет не только увлекательным, но и познавательным опытом для каждого зрителя.

В других городах

Краснодар, 31 августа
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 900 ₽
Краснодар, 20 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Маша и Витя против Диких гитар
0+
Детский Детские елки
Маша и Витя против Диких гитар
22 декабря в 13:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
По щучьему велению
0+
Детский Кукольный
По щучьему велению
19 сентября в 17:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Помни
12+
Драма Музыка
Помни
26 сентября в 18:30 Краснодарский молодежный театр
от 1500 ₽
