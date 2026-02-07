Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золотая рыбка
Киноафиша Золотая рыбка

Спектакль Золотая рыбка

0+
Возраст 0+

О спектакле

Балет для детей: "Золотая рыбка" на сцене Краснодарской филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко артисты Государственного балета Кубани представят балет для детей по мотивам известной сказки. История рассказывает о старике и старухе, живущих у самого синего моря, и их встрече с золотой рыбкой — Владычицей морской.

Сюжет сказки

Старик поймал необычную рыбку, которая пообещала исполнить любое желание за свою свободу. Он отпустил её, проявив доброту, но сварливая бабка пожелала стать столбовой дворянкой. В процессе её требований и претензий к мужу старуха оказалась в разбитом корыту. Эта классическая история в современной интерпретации сможет удивить и развлечь юных зрителей.

Творческий подход

Артисты балета предложат зрителям необычный вариант сказки с красочными костюмами и яркими декорациями. Спектакль подарит детям возможность познакомиться с яркими персонажами: своенравной бабкой, нерешительным дедом и, конечно, загадочной Владычицей морской — золотой рыбкой.

Преимущества просмотра

"Золотая рыбка" будет интересна тем, кто любит классические сказки, представленные с современным подходом. Вас ждут незабываемые зрительные образы и великолепная хореография, которые сделают визит в театр по-настоящему запоминающимся.

Купить билет на спектакль Золотая рыбка

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
26 апреля воскресенье
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 250 ₽

В ближайшие дни

Скамейка
18+
Драма
Скамейка
24 марта в 20:00 Veritas
от 900 ₽
Возвращение маленького принца
0+
Балет Детский
Возвращение маленького принца
9 марта в 11:00 Филармония им. Пономаренко
от 250 ₽
Контакт
12+
Пластический
Контакт
12 апреля в 17:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше