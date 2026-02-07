Спектакль Золотая рыбка

Балет для детей: "Золотая рыбка" на сцене Краснодарской филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко артисты Государственного балета Кубани представят балет для детей по мотивам известной сказки. История рассказывает о старике и старухе, живущих у самого синего моря, и их встрече с золотой рыбкой — Владычицей морской.

Сюжет сказки

Старик поймал необычную рыбку, которая пообещала исполнить любое желание за свою свободу. Он отпустил её, проявив доброту, но сварливая бабка пожелала стать столбовой дворянкой. В процессе её требований и претензий к мужу старуха оказалась в разбитом корыту. Эта классическая история в современной интерпретации сможет удивить и развлечь юных зрителей.

Творческий подход

Артисты балета предложат зрителям необычный вариант сказки с красочными костюмами и яркими декорациями. Спектакль подарит детям возможность познакомиться с яркими персонажами: своенравной бабкой, нерешительным дедом и, конечно, загадочной Владычицей морской — золотой рыбкой.

Преимущества просмотра

"Золотая рыбка" будет интересна тем, кто любит классические сказки, представленные с современным подходом. Вас ждут незабываемые зрительные образы и великолепная хореография, которые сделают визит в театр по-настоящему запоминающимся.