Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дети это счастье и все такое... или Цой жив
Киноафиша Дети это счастье и все такое... или Цой жив

Спектакль Дети это счастье и все такое... или Цой жив

12+
Возраст 12+

О спектакле

Цикл непридуманных рассказов о нас с вами

Подготовьтесь погрузиться в уникальный мир человеческих связей с новым спектаклем, который направлен на исследование ролей родителей и детей в нашей жизни. «Цикл непридуманных рассказов о нас с вами» — это не просто спектакль, а интересное осмысление тех сложных и тесных отношений, которые определяют наше существование на Земле.

Данная постановка предлагает зрителям взглянуть на родственные связи с новой стороны. Это вопрос о том, кем мы являемся друг для друга и какую ответственность несём за будущее. Состояние постоянной взаимозависимости между поколениями становится основным лейтмотивом спектакля, заставляя задуматься о значении гуманизма в наше время.

Награды и достижения

Спектакль был отмечен на фестивале «Арт Шок» в 2024 году, получив диплом «За идею гуманизма и его воплощения на сцене». Эта награда подчеркивает актуальность тематики и мастерство исполнителей.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную постановку, которая, возможно, заставит вас переосмыслить ваши собственные отношения с близкими.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше