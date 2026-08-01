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Filatov & Karas. Летний концерт на теплоходе
Билеты от 6500₽
Киноафиша Filatov & Karas. Летний концерт на теплоходе

Filatov & Karas. Летний концерт на теплоходе

12+
Возраст 12+
Билеты от 6500₽

О концерте

Летний концерт Filatov & Karas на теплоходе в Москве

Filatov & Karas — мульти-платиновый продюсерский проект из Москвы. Это группа года 2023 по версии Новое Радио Awards и самая ротируемая группа по радио в России. Их трек «Мимо меня» стал абсолютным радио-хитом в 2023 году, а клип на него снимался в 9 странах и 18 городах на протяжении 7 месяцев.

Все работы коллектива — настоящие хиты, собирающие миллионы просмотров на YouTube и получающие платиновые и золотые статусы. Среди их самых знаковых произведений можно выделить четырежды платиновый сингл «Tell it to My Heart», а также «Au Au», «Мимо меня» и другие популярные композиции.

Группа сотрудничала с знаменитыми артистами, такими как Deepest Blue и Мумий Тролль, а также с Gayazovs Brothers, благодаря чему их песня «Пошла жара» обрела большую популярность.

В программе выступлений — крупнейшие мировые фестивали: Tomorrowland (Бельгия), TinderBox (Дания), NRJ Air (Швейцария), RMJ (Финляндия), Weekend (Эстония) и Sea Dance (Черногория), а также VK Fest в России.

Не упустите шанс стать частью незабываемого события этого лета! Концерт на теплоходе начнется в 17:30 — время посадки, а в 18:00 судно отплывает.

Купить билет на концерт Filatov & Karas. Летний концерт на теплоходе

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Август
23 августа воскресенье
19:00
Причал «Захарково» Москва, пр. Досфлота
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