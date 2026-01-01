Новый мюзикл по мотивам знаменитого киносценария Григория Горина

Главные роли исполняют народный артист России Александр Семчев (Доктор), заслуженный артист России Александр Яцко (Калиостро), заслуженная артистка России Анжела Белянская (Тетушка), звезда российских мюзиклов, лауреат «Золотой маски» Оксана Костецкая (Тетушка), популярный актер театра и кино Дмитрий Миллер (Жакоб) и другие.

Актеры и постановка

Особое внимание заслуживает Игорь Балалаев, ведущий артист московских мюзиклов, который исполнил роль Калиостро. Он знаком зрителям по ролям в таких постановках, как «Анна Каренина», «Граф Орлов», «Монте-Кристо», «Ромео и Джульетта», Notre Dame de Paris, CATS и другие. Режиссером мюзикла стал Артем Каграманян, известный по работам «Дом 19/07. Начало», «Дон Жуан. Нерассказанная история», «Жена моего мужа» и другим.

Перемещение спектакля и новая сцена

Премьера мюзикла состоялась в марте 2024 года в МТКМО «Градский Холл», но позднее было принято решение перенести постановку на обновленную сцену Московского театра эстрады, который в этом году отмечает свое семидесятилетие. Театр после четырехлетней реставрации теперь оснащен современными технологиями, что позволило значительно улучшить зрелищные эффекты.

Музыкальное сопровождение и хореография

Зрители смогут насладиться живым звучанием камерного оркестра «Искусство музыки» под руководством маэстро Сергея Свиридова. Музыку для спектакля написал Александр Бакхаус, а хореографами-постановщиками стали Рикардо До Рего и Яна Алякина.

Сюжет и особенности постановки

Мюзикл рассказывает о приключениях графа Калиостро и его подручных, которые спасаются от преследования в России. Аферисты-гастролеры становятся причиной переполоха в поместье Алексея Федяшева, где его Тетушка и циник Доктор пытаются избавить юношу от увлечения мраморной статуей. Влюбленный Калиостро готов сражаться за свою любовь — русскую красавицу Марию.

Историческая основа и авторская версия

Спектакль является авторской интерпретацией знаменитой экранизации 1984 года, основанной на повести Алексея Толстого «Граф Калистро». Зрители могут ожидать потрясающий актерский состав, живое исполнение музыки, яркие декорации, оригинальную световую и звуковую партитуры, а также великолепные костюмы Василисы Кутузовой.

Продолжительность и создатели

Продолжительность мюзикла — 2:20 (с одним антрактом). В постановочной группе — режиссер Артем Каграманян, продюсер Петр Кравченко, автор киносценария Григорий Горин, композитор Александр Бакхаус и другие талантливые творцы.

Состав актеров

Александр Яцко — граф Калиостро

Игорь Балалаев — граф Калиостро

Александр Семчев — Доктор

Дмитрий Миллер — Жакоб

Оксана Костецкая — Тетушка

Анжела Белянская — Тетушка

Полина Каменева — Фимка

Алена Ажнакина — Фимка

И многие другие.

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