Филипп Киркоров: концерт легенды в Воронеже

В МТС Live Холл Воронеж пройдет яркий концерт Филиппа Киркорова. Это событие обещает быть незабываемым благодаря грандиозной сценографии, завораживающим спецэффектам и множеству ярких костюмов. Зрителей ждут культовые песни, такие как «Зайка моя», «Снег» и «Жестокая любовь», которые полюбились всем.

Концерт станет настоящей встречей с искренними эмоциями. Филипп Киркоров известен своим уникальным подходом к каждому выступлению, которое словно переносит слушателей в мир теплых воспоминаний о первой любви, романтичных признаниях и беззаботной юности.

Это не просто концерт — это возможность насладиться магией творчества артиста, который с каждым выступлением дарит своим поклонникам ощущение счастья. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного шоу и подарить себе воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!

Март
Май
17 марта вторник
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 4500 ₽
31 мая воскресенье
18:00
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Neverlove. Last Tour
16+
Рок
Neverlove. Last Tour
8 мая в 19:00 Palazzo
Билеты
Джон Гарик
16+
Хип-хоп
Джон Гарик
15 мая в 19:00 Aura
от 1400 ₽
Гурам Амарян. Базар
18+
Юмор
Гурам Амарян. Базар
1 ноября в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 1600 ₽
