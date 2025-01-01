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Татьяна Буланова
Киноафиша Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

Драматичная поп-звезда 90-х 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Татьяна Буланова: Юбилейный концерт, который тронет сердце

Татьяна Буланова — артистка, чьи песни стали символом искренности и душевности российской эстрады. Ее голос и проникновенное исполнение покорили миллионы сердец, а репертуар наполнен хитами, которые знакомы каждому.

Лучшее из лучших: Хиты на все времена

Юбилейный концерт Татьяны Булановой — это вечер, где прозвучат самые любимые песни, прошедшие испытание временем. Гости услышат такие шлягеры, как «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и множество других. Эти песни давно стали частью нашей жизни, ведь они о самом важном — любви, судьбе и надежде.

Награды и признание

Татьяна Буланова — многократный лауреат премии «Песня года». Ее композиции регулярно занимают верхние строчки хит-парадов, звучат на ведущих радиостанциях страны и остаются актуальными в течение десятилетий.

Душевная атмосфера и искренность

Концерты Татьяны Булановой всегда отличаются невероятной теплотой. Каждая песня звучит так, будто написана именно для вас. На ее выступлениях публика становится частью одного большого разговора о жизни, её радостях и переживаниях.

Подарите себе и близким вечер, наполненный искренними эмоциями и мелодиями, которые останутся с вами надолго. Татьяна Буланова приглашает вас разделить этот юбилейный момент вместе!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 25 июля
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
20:00 от 2800 ₽
Сочи, 26 июля
Санаторий «Южное взморье» Сочи, Калинина, 1
20:00 от 3000 ₽
Сочи, 27 июля
Лазаревский центр национальных культур Сочи, Победы, 28
20:00 от 3000 ₽
Красноярск, 10 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 12 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 17 октября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 3000 ₽
Пермь, 24 октября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 3300 ₽
Казань, 9 февраля
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 14 февраля
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2200 ₽
Омск, 17 февраля
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Татьяна Буланова

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