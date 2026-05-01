Фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.3»
Фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.3»

12+

О концерте

Фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.3» на стадионе «Газпром Арена»

Близится май и День Города, а значит – вновь пора праздновать «Петровские Ассамблеи»! 30 мая на стадионе «Газпром Арена» состоится грандиозное шоу, которое соберет 50 тысяч зрителей.

Звезды на сцене

На этом самом демократичном городском празднике выступят такие артисты, как Мартин, Bushido Zho, MONA и другие звезды поп- и рэп-культуры. Имя хэдлайнера пока держится в секрете, но оно, несомненно, удивит публику!

Шоу в хорошем настроении

Гигантская сцена с мультимедийными экранами, кардинальные световые эффекты и захватывающая пиротехника создадут неповторимый вайб «Петровских Ассамблей». Сотни танцоров добавят энергии и яркости этому празднику.

Организатор и специальные предложения

Режиссером шоу станет народный артист России Аскольд Запашный, известный своими масштабными цирковыми проектами. Билеты на трибуны стоят 323 рубля в честь 323-летия города. Вход в сектор VIP Platinum 18+ включает питание и напитки в ресторане, меню которого будет опубликовано позже.

Важно знать

Допуск в зону ресторана VIP Platinum 18+ возможен только для совершеннолетних или в сопровождении родителей. При покупке трех и более билетов в этот сектор предоставляется одно парковочное место по запросу. Для этого нужно отправить письмо на info@alloshow.ru с номером заказа.

30 мая с 17:30 зрителей начнут пускать внутрь стадиона, а основной концерт начнется в 19:00 с выходом музыкантов и диджеев.

Май
30 мая суббота
19:00
Газпром Арена Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1
от 900 ₽

