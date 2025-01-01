Блестящий дивертисмент. Театр балета им. Л. Якобсона

Театр балета имени Л. Якобсона приглашает любителей искусства на уникальный спектакль «Блестящий дивертисмент». Это захватывающее представление объединяет в себе лучшие традиции классического и современного балета, обещая незабываемые эмоции.
«Блестящий дивертисмент» — это сборник ярких и динамичных номеров, который включает в себя как известные классические произведения, так и оригинальные постановки современных хореографов. Зрители смогут насладиться великолепием исполнения и выразительностью танца.
Спектакль состоится 15 и 16 ноября 2023 года в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!
Спектакль пройдет на сцене Театра балета имени Л. Якобсона, расположенного в центре Санкт-Петербурга. Адрес: ул. Маяковского, 10.
Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем забронировать места заранее, так как интерес к спектаклю высок.
Не упустите возможность увидеть «Блестящий дивертисмент» — спектакль, который станет настоящим праздником для всех любителей балета!