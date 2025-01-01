Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Блестящий дивертисмент. Театр балета им. Л. Якобсона

Блестящий дивертисмент. Театр балета им. Л. Якобсона

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Блестящий дивертисмент: Театр балета им. Л. Якобсона в Санкт-Петербурге

Театр балета имени Л. Якобсона приглашает любителей искусства на уникальный спектакль «Блестящий дивертисмент». Это захватывающее представление объединяет в себе лучшие традиции классического и современного балета, обещая незабываемые эмоции.

О спектакле

«Блестящий дивертисмент» — это сборник ярких и динамичных номеров, который включает в себя как известные классические произведения, так и оригинальные постановки современных хореографов. Зрители смогут насладиться великолепием исполнения и выразительностью танца.

Дата и время

Спектакль состоится 15 и 16 ноября 2023 года в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Место проведения

Спектакль пройдет на сцене Театра балета имени Л. Якобсона, расположенного в центре Санкт-Петербурга. Адрес: ул. Маяковского, 10.

Интересные факты

  • Театр был основан в 1930 году и с тех пор стал одним из ведущих балетных театров России.
  • В спектакле участвуют как опытные танцоры, так и молодые артисты, что создает особую атмосферу творчества и новизны.
  • Спектакль «Блестящий дивертисмент» уже завоевал признание зрителей на предыдущих показах благодаря своей яркости и эмоциональной насыщенности.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем забронировать места заранее, так как интерес к спектаклю высок.

Не упустите возможность увидеть «Блестящий дивертисмент» — спектакль, который станет настоящим праздником для всех любителей балета!

Купить билет на концерт Блестящий дивертисмент. Театр балета им. Л. Якобсона

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 500 ₽

В ближайшие дни

Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
6+
Классическая музыка
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
31 декабря в 13:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 4999 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
3 октября в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Концерт под звездами «Рок-хиты на виолончелях»
6+
Рок Неоклассика
Концерт под звездами «Рок-хиты на виолончелях»
26 декабря в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше