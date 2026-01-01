The Locos
16+
Продолжительность 240 минут
О концерте

Энергия ска-панк от The Locos в России

Испанская ска-панк-группа The Locos, основанная в 2005 году вокалистом Pipi из знаменитой группы Ska-P, вновь радует российских поклонников. В этом году они навсегда запомнятся любителям музыки, так как группа даст два сольных концерта и выступит на фестивале «Пляж».

История успеха

The Locos впервые посетили Россию в 2006 году. Однако их наиболее запоминающееся выступление произошло в 2011 году на фестивале «Kubana», где они произвели настоящий фурор. Группа известна своим костюмированным шоу, энергичными танцами и мощной динамикой, которые привлекают зрителей на протяжении многих лет.

Что ожидать на концерте

В июле этого года The Locos вернутся в Россию в пятый раз, чтобы зарядить своих поклонников безумной энергией и ярким шоу. Концерт станет настоящим праздником для любителей ска-панка и всех, кто хочет насладиться захватывающим музыкальным спектаклем.

Июль
25 июля суббота
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2900 ₽
В других городах
Июль
24 июля пятница
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 2800 ₽

