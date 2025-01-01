Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оркест CAGMO. Симфонический концерт. Герои Меча и Магии
Билеты от 3500₽
Киноафиша Оркест CAGMO. Симфонический концерт. Герои Меча и Магии

Оркест CAGMO. Симфонический концерт. Герои Меча и Магии

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: концерт CAGMO по Heroes Of Might and Magic

Концертная программа от CAGMO представит лучшие произведения культовой франшизы Heroes Of Might and Magic. Узнаваемый с первых нот саундтрек в исполнении симфонического оркестра и хора перенесет зрителей в мир захватывающих приключений, штурмов и битв.

Погружение в фэнтезийные миры

Монументальные темы Героев Меча и Магии стали неотъемлемой частью жизни поклонников этой легендарной игры. Каждый меломан и геймер сможет ощутить пробирающую до костей атмосферу таких локаций, как Некрополь, Оплот и Крепость.

Путешествие по Энроту, Аксеоту и Асхану

Зрители приглашаются в увлекательное путешествие по волшебным мирам, где они смогут стать настоящими Героями в компании CAGMO. Не упустите возможность пережить ностальгию и вновь ощутить мощь музыки, которая вдохновила целое поколение!

Информация о концерте

Концерт пройдет в [указать дату и время] в [указать место проведения]. Билеты можно приобрести на сайте [указать ссылку]. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 декабря
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 3500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 3200 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка Живая музыка
Хор Данилова монастыря
4 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Симфонические рок-хиты. Орган и рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen
12+
Рок Неоклассика
Симфонические рок-хиты. Орган и рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen
29 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Джазовые пятницы в Англиканском. Бах и Джаз
12+
Классическая музыка Джаз
Джазовые пятницы в Англиканском. Бах и Джаз
26 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше