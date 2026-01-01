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Федулова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Федулова

Федулова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Уникальный концерт Ксении Федуловой

Ксения Федулова, талантливый музыкант и лидер проекта «ФЕДУЛОВА», готова порадовать своих зрителей незабываемым выступлением. Обладая впечатляющим вокалом и невероятным обаянием, она создает на сцене атмосферу, которая не оставляет равнодушными даже самых взыскательных слушателей.

В этом концерте Ксения объединяет свои силы с первоклассной ритм-секцией из Москвы. Оба музыканта – бас-гитарист Анатолий Смирнов и барабанщик Алексей Цыганов – хорошо известны в музыкальных кругах России. Их сотрудничество позволяет добиться мощного грува и густого звука, что делает каждое выступление настоящим музыкальным событием.

Неповторимый стиль и яркие эмоции

Концерт обещает быть наполненным яркими инструментальными импровизациями и эмоциональным взаимодействием между музыкантами. Это отличный шанс насладиться высококлассной музыкой и зарядиться положительной энергией.

Не упустите возможность!

Приходите на концерт и станьте частью этого великолепного шоу. Ксения Федулова и её команда готовы подарить вам незабываемые моменты и настоящую магию музыки.

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Июль
22 июля среда
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

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