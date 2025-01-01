Меню
Юлия Савичева
Билеты от 5500₽
Юлия Савичева

Юлия Савичева

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Юлия Савичева c новой программой «Стихия». Концерт в баре Petter

21 апреля на сцене Petter состоится долгожданный концерт Юлии Савичевой под названием «Стихия». Эта певица покорила сердца зрителей своей искренностью и талантом. Каждая её песня — это история, наполненная разнообразными чувствами и эмоциями, которые зрители проживают вместе с артисткой.

Очарование и мощь голоса

Юлия Савичева — обаяшка, нежная и неповторимая. Её хрупкость сочетается с внутренней силой, а голос легко узнаваем среди множества других. Проникновенный и чистый вокал наполняет песни глубоким смыслом и удивляет своими возможностями.

Музыка, будоражащая сердца

Лирика и зажигательные хиты Юлии Савичевой затрагивают темы взаимной и безответной любви. Трогательные видеоклипы певицы дарят надежду и веру в любовь, а её концерты — это полное погружение в каждую песню. На сцене Юлия смеется, плачет и танцует вместе с публикой, создавая атмосферу единства и эмоций.

Уникальные выступления

Все концерты Юлии Савичевой проходят исключительно вживую, что делает каждое выступление уникальным и незабываемым. Световое шоу и визуальное оформление подчеркивают тональность каждой песни, добавляя зрелищности. Если вы знаете наизусть её хиты, есть шанс, что именно с вами Юлия исполнит одну из своих любимых композиций на сцене!

Сюрпризы и откровения

В новой концертной программе «Стихия» вас ждут не только знакомые хиты, но и неожиданные сюрпризы от звезды. Юлия Савичева обожает своих зрителей и всегда готова их удивить!

Не пропустите это захватывающее событие! Увидимся 21 апреля на сцене Petter!

Расписание

17 января
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽
7 марта
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽
10 мая
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽
11 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽
12 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽
7 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽
12 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽

