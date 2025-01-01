Спектакль Фабричная девчонка

Фабричная девчонка: лирическая история о любви и поисках счастья

«Фабричная девчонка» — это спектакль, посвященный нашим мамам. В этой лирической истории в двух действиях мы вспоминаем о том, как много наши матери сделали для страны, в которой они выросли.

Действие разворачивается в небольшой комнатке рабочего общежития, где молодые и непохожие друг на друга девчонки ищут своё счастье. Для кого-то оно заключается в удачном замужестве, для кого-то — в бегстве за границу. Главная героиня, непокорная Женька Шульженко, противостоит обстоятельствам и отстаивает свою правду и право быть собой.

О пьесе и её актуальности

С момента написания «Фабричной девчонки» Александром Володиным прошло шестьдесят лет. К сожалению, в современном мире чувства и доброта стали менее заметными, но все мы по-прежнему стремимся к человеческим отношениям и теплоте. Эту пьесу ставят именно с этой целью.

Режиссер спектакля Григорий Лифанов подчеркивает: «В любое время, советское оно или постсоветское, люди остаются людьми, и по-настоящему человеческие истории никого не оставляют равнодушными, если они написаны и рассказаны честно». Это заявляет о вечных ценностях, которые актуальны для всех поколений.

Ностальгия и песни

Для многих зрителей этот спектакль может стать поводом для ностальгических воспоминаний. Судьбы героев позволят заглянуть в прошлое нашей страны. Знакомые старые песни, звучащие в спектакле, создают атмосферу, благодаря которой история володинских фабричных девчонок становится чистой, проникновенной и искренней.