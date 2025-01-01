Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя собака бросила пить в четверг
Киноафиша Моя собака бросила пить в четверг

Спектакль Моя собака бросила пить в четверг

18+
Режиссер Алсу Галина-Гафарова
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведениям Чарльза Буковски

Спектакль «Моя собака бросила пить в четверг» — это настоящий подарок для театральных зрителей. Постановка основана на произведениях знаменитого писателя Чарльза Буковски, который всегда поражал читателей своей честностью и остротой. Его стиль, известный как «грязный реализм», находит отражение и в этом спектакле.

Сюжет и персонажи

Главный герой спектакля — маленький мальчик, который вместе со зрителями проходит путь от детства до взрослой жизни. Этот уникальный переход позволит зрителям глубже понять внутренние переживания и испытания, с которыми сталкиваются люди на разных этапах своего существования.

Интересные факты о Буковски

Чарльз Буковски — культовая фигура в литературе, чьи работы часто исследуют темы одиночества, борьбы и человеческой уязвимости. Его произведения не только шокируют, но и заставляют задуматься о жизни. Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и глубоким в своем содержании.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене. Спектакль «Моя собака бросила пить в четверг» ждет вас в театре. Подготовьтесь к незабываемым эмоциям и размышлениям о жизни!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 30 июля
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Моя собака бросила пить в четверг Моя собака бросила пить в четверг Моя собака бросила пить в четверг

В ближайшие дни

Иисус Христос — суперзвезда
12+
Музыка Мюзикл
Иисус Христос — суперзвезда
17 октября в 19:00 Башкортостан
от 2000 ₽
Опасный холостяк
16+
Комедия
Опасный холостяк
1 ноября в 19:00 Уфимский ГДК
от 1200 ₽
Розыгрыш
16+
Комедия
Розыгрыш
4 декабря в 19:00 Уфимский ГДК
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше